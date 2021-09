Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alarmanlage verhindert Autoaufbruch - Wer kann Hinweise auf gesuchten Radfahrer geben?

Korschenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.09.) stellte eine Seniorin ihren schwarzen Mercedes auf dem Friedhofsparkplatz in Liedberg ab. Die Zufahrt befindet sich an der Straße "An der Tränke".

Gegen 15:30 Uhr hörte die Besitzerin die Alarmanlage ihres Fahrzeugs und kehrte zum Abstellort zurück. Sie bemerkte einen Radfahrer, der eilig in Richtung Schelsen davonfuhr. Grund für die Alarmauslösung war ein eingeschlagenes Dreiecksfenster auf der Fahrerseite. Dem Autoaufbrecher war es offenbar nicht gelungen, in den Mercedes zu gelangen, sodass er ohne Beute flüchtete.

Ob es sich bei dem Fahrradfahrer, der nicht näher beschrieben werden kann, auch um den Täter handelt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Nur kurz das Auto verlassen, um zu tanken oder etwas einzukaufen, schon ist das Fenster eingeschlagen und die Handtasche oder das Portemonnaie sind weg. Für Diebe ist es ein leichtes, an im Auto gelagerte Wertgegenstände zu gelangen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu. Deswegen rät die Polizei: Einbruch vermeiden! Ihr Auto ist kein Tresor!

