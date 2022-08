Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrüger erbeuten Bargeld

Meppen (ots)

Bereits am Sonntag kam es zur Vollendung eines Betruges in Form eines sogenannten Schockanrufes "Falscher Polizeibeamter". Hierbei gelang es den Tätern einer älteren Dame vorzugaukeln, dass Interpol eine größere Täterbande festgenommen haben soll. Und weiter: Eine Auswertung sichergestellter Mobiltelefone habe hierbei ergeben, dass auch Mitarbeiter der Bank der Geschädigten in die Machenschaften involviert seien sollen, weshalb das Geld der Frau dort nicht mehr sicher sei. Nachdem diese daraufhin ihr Geld von der Bank nach Hause gebracht hatte, erschien gegen 9.30 Uhr ein ihr angekündigter vermeintlicher "Polizeibeamter" an ihrer Haustür und nahm Bargeld im fünfstelligen Bereich entgegen, bevor er die Örtlichkeit zu Fuß wieder verließ. Der Täter wird als südländischer Typ beschrieben und soll etwa 35 Jahre alt sein. Er hat schwarze, kurze Haare und trug eine Jeans sowie ein rotes Poloshirt und ein weißes Basecap. Zudem trug der Täter Kopfhörer in seinen Ohren. Im weiteren Verlauf der Woche blieben die Täter mit dem Opfer in Kontakt und bauten damit den Druck auf dieses weiter auf, wodurch es ihnen gelang, die Frau erneut zu einer Vermögensübergabe zu bringen. In diesen Fall gaukelte man ihr vor, dass sie Geld überweisen solle, damit man einem angeblichen Betrüger auf die Schliche kommen könne. Dazu wiesen die Täter das Opfer an, die Überweisung mittels eines Zahlungsdienstleisters zu tätigen. Die Frau begab sich dafür am Donnerstag in eine Meppener Pizzeria, wo dies möglich war. Dort machte ein Mitarbeiter die Frau auf den Betrug aufmerksam und kontaktierte die Polizei.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können oder die Person zur genannten Zeit im Bereich der Straßen Schillering/Esterfelder Stiege in Meppen gesehen haben. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Meppen unter 05931/949 - 0 und Lingen unter 0591/787-0 entgegen.

Die Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten ist nicht neu und kommt aktuell wieder vermehrt vor. Die Polizei bittet weiterhin dringend darum, insbesondere ältere Menschen vor solchen Machenschaften zu warnen. Bitte achten Sie auf Auffälligkeiten und informieren Sie umgehend die nächste Polizeidienststelle.

Folgende Punkte sollten unbedingt beachtet werden:

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben

Weitere Informationen gibt es auch unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell