Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Mann bei Unfall tödlich verletzt

Lähden (ots)

Am Freitag kam es auf der Haselünner Straße in Lähden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 58-Jähriger war gegen 8.10 Uhr in seinem Mercedes auf der Straße Mahle unterwegs. Als er die Haselünner Straße in Richtung der Straße Bökenfeld kreuzte, übersah er den Mercedes Sprinter eines 25-Jährigen, der in Richtung Haselünne unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 58-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotzt sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der VW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell