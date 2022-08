POL-PDKL: PKW-Fahrer bremst Streifenwagen aus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in der Kapellenbergstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zeugen konnten beobachten, wie drei Jugendliche gegen 1 Uhr durch die Straße liefen und an die dort geparkten Autos traten. Wie die Polizei im Anschluss feststellte, wurden an den Fahrzeugen unter anderem die Außenspiegel abgetreten. Personen, deren Auto ebenfalls beschädigt ...

