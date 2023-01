Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230101.1 Bönningstedt: Schusswaffengebrauch bei Polizeieinsatz mit verletzter Person

Bönningstedt (ots)

Am Freitag um 18.08 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann vor einem Haus Am Hagen gemeldet wurde. Dieser hantierte offen mit einer Pistole, die er im Einsatzverlauf auch gegen sich selbst richtete. Zwei Polizeibeamte vom Revier Norderstedt versuchten, Kontakt zu dem 58jährigen Bönnigstedter aufzunehmen. Der Mann gab daraufhin einen Schuss aus seiner Pistole auf die Polizisten ab. Die Beamten erwiderten die Schussabgabe. Die angreifende Person erlitt eine Schussverletzung am Oberschenkel und konnte überwältigt werden. Es fand durch die Beamten eine Erstversorgung mit einem improvisierten Tourniquet statt. Rettungskräfte verbrachten den Mann in das AK Altona, wo dieser operiert wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Die Schusswaffe des Angreifers stellte sich als Signalpistole heraus.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell