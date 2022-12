POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Juweliergeschäft

Ludwigsburg (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde eine 21 Jahre alte VW-Sharan-Lenkerin am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 21-Jährige war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf Höhe der Friedenskirche aus bislang ...

mehr