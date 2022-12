Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 56-Jähriger am Bahnhof von Unbekannten geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am vergangenen Samstag gegen 05.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen eine Körperverletzung beobachtet haben. Nach dem Besuch einer Bahnhofsgaststätte kam es gemäß den derzeitigen Ermittlungen in der Unterführung vom Bahnhof in Richtung der Stuttgarter und Freiberger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und zwei bis drei Unbekannten. Diese seien dem 56 Jahre alten Mann, als dieser die Gaststätte verließ, gefolgt. Zunächst hätten sie herumgepöbelt und ihm anschließend aus unbekannter Ursache ins Gesicht geschlagen. Der Mann fuhr im weiteren Verlauf mit einem Taxi nachhause und erstattete erst im Nachgang Anzeige. Darüber hinaus erstattete er Anzeige, da das Fahrrad, mit dem er am frühen Samstagmorgen zur Gaststätte gefahren war und das er gesichert vor Ort zurück gelassen hatte, gestohlen worden war. Es handelt sich um ein rot-graues Pedelec der Marke Spezialized.

