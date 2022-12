Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Junge mit Fahrrad nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich am Dienstag gegen 17:10 Uhr im Bereich der Hölderlinstraße und der Stuttgarter Straße in Asperg ereignete. Ein 59-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Ortsmitte Asperg und wollte nach links in die Hölderlinstraße einbiegen. Hier kam ihm ein Junge auf einem Fahrrad entgegen und kreuzte die Fahrspur des 59-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser fiel mit seinem Fahrrad zu Boden, am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend hatte sich der 59-Jährige nach dem Befinden des Kindes erkundigt. Der Junge soll sich sogleich entschuldigt haben und dann ohne seine Personaldaten zu hinterlassen davon gefahren sein. Bei ihm soll es sich um ein etwa zehnjährigen Jungen handeln, der mit einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet war. Die Eltern des Jungen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell