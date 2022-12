POL-LB: Leonberg: Brandalarm im Krankenhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag wurde zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Straße "Im Steig" in Mötzingen ein weißer Renault Megane, Baujahr 2011, mit Böblinger Kennzeichen (BB-) entwendet. Der Pkw stand vermutlich unverschlossen vor einem Wohnhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

