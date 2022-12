Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde eine 21 Jahre alte VW-Sharan-Lenkerin am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 21-Jährige war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf Höhe der Friedenskirche aus bislang ungeklärter Ursache mit großer Wucht auf einen an einer rot zeigenden Ampel stehenden VW-Polo eines 23-Jährigen auffuhr. Zur Räumung der Unfallstelle musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend wurden die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkws abgeschleppt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 14.000 Euro geschätzt.

