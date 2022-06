Borken (ots) - Die mit der Aufnahme des Tatortes an der Nina-Winkel-Straße in Borken verbundene Straßensperrung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Der Bereich des Tatortes selbst bleibt weiter abgesperrt. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank ...

