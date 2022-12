Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg -- Nach Kollision überschlagen

Lippe (ots)

(LW) Ein missglücktes Einbiegemanöver führte am Samstagmittag gegen 13.35 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg bog mit ihrem Ford Focus vom Parkplatz des Marktkaufs nach links auf die Wilberger Straße ein. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden und in Richtung Hessenring fahrenden Smart FORTWO. In diesem befand sich ein ebenfalls aus Horn-Bad Meinberg stammendes Ehepaar. Durch die Kollision der beiden Pkw schleuderte der Smart auf eine Verkehrsinsel, wurde ausgehebelt, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der 68-jährige Fahrer als auch seine 67-jährige Ehefrau wurden schwer verletzt ins Klinikum Detmold eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Ford der 88-jährigen erlitt einen Schaden im Frontbereich, der Smart wurde totalbeschädigt abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

