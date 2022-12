Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

(LW) Insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Loßbrucher Straße verletzt. Gegen 00.05 befuhr ein 22-jähriger aus Blomberg mit seinem VW Polo die Loßbrucher Straße von Wahmbeckerheide aus in Richtung Loßbruch. Mit in dem Fahrzeug befanden sich zwei junge Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren aus Lage sowie ein 24-jähriger Mann aus Geseke. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Pkw vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und driftete in den Straßengraben. Dort prallte er gegen einen hölzernen Strommasten, der daraufhin abbrach. Alle vier Insassen erlitten Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Detmold zugeführt. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt und abgeschleppt. Die Stadtwerke Lemgo erschienen vor Ort und sicherten den defekten Strommasten.

