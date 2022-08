POL-OG: Hohberg - Trunkenheit im Verkehr

Bühl (ots) - Nach wechselseitigen Körperverletzungsdelikten am Sonntag am Schwimmbad in der Ludwig-Jahn-Straße in Bühl, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 19:20 Uhr soll es zwischen zwei Personengruppen von zwei und vier Personen im Streit zu Handgreiflichkeiten gekommen sien, wonach sich das Geschehen vom Bereich der ...

