Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auf Körperverletzungen folgt vorläufige Festnahme

Bühl (ots)

Nach wechselseitigen Körperverletzungsdelikten am Sonntag am Schwimmbad in der Ludwig-Jahn-Straße in Bühl, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 19:20 Uhr soll es zwischen zwei Personengruppen von zwei und vier Personen im Streit zu Handgreiflichkeiten gekommen sien, wonach sich das Geschehen vom Bereich der Umkleidekabinen vor das Bad verlagerte. Hier soll es zu Schlägen, Tritten und Hieben mit mitgeführten Shisha-Schläuchen gekommen sein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich gerade eine der Gruppen in einem Kleinwagen, der jedoch nach kurzer Verfolgung in der Berliner Straße gestellt werden konnte. Alle sechs Beteiligten, im Alter zwischen 19 und 25 Jahren, wurden leicht verletzt. Vier von ihnen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

