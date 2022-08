POL-OG: Gengenbach - Exhibitionistische Handlung, Zeugen gesucht

Steinach (ots) - Eine 71-jährige Fahrradfahrerin wurde nach einem alleinbeteiligten Unfall am Sonntagmittag schwer verletzt. Die ältere Dame befuhr auf ihrem Fahrrad gegen 12:30 Uhr den Einetweg von Steinach kommend in Richtung Haslach. Auf den Gleisen eines Bahnübergangs kam die Velo-Lenkerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in ...

