Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Gegen mehrere Fahrzeuge geprallt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag, gegen 12.50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Mercedes die Lagesche Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Hubertusstraße kam er mit seinem Fahrzeug nach links von seinem Fahrstreifen ab, querte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Gehwegkante, woraufhin der linke Vorderreifen platzte. Der Pkw schleudert im Anschluss auf das Gelände eines Autohandels und beschädigte dort insgesamt vier Fahrzeuge. Durch Unfallzeugen wurde der Fahrer des Mercedes aus seinem Fahrzeug geborgen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch die Zeugn reanimiert. Im Anschluss wurde er dem Klinikum Detmold zugeführt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zur Unfallursache können derzeit noch keine definitiven Aussagen gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Aufgrund der Gesamtumstände lässt sich nicht ausschließen, dass eine gesundheitliche Notlage des Fahrers zu der Kollision geführt hat. Die Polizei bedankt sich bei allen Ersthelfern herzlich für ihr sofortiges Einschreiten und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

