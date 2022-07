POL-PDLD: Bad Bergzabern Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Germersheim (ots) - Laute Geräusche am Fahrzeug stellt ein 24-jähriger PKW-Fahrer, auf dem Weg in ein Restaurant an seinem Fahrzeug fest. Eine Nachschau ergab, dass der Katalysator abgetrennt und entwendet worden war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim Telefon: 07274-9581602 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

