Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katalysatorendiebstahl

Germersheim (ots)

Laute Geräusche am Fahrzeug stellt ein 24-jähriger PKW-Fahrer, auf dem Weg in ein Restaurant an seinem Fahrzeug fest. Eine Nachschau ergab, dass der Katalysator abgetrennt und entwendet worden war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell