POL-OS: Quakenbrück: PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Freitagmittag (15:30 Uhr) bis Montagmorgen (07:20 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Rohbau an der Leyer Straße unweit der Stephanus-Kirche. Durch die Täter wurden mehrere Werkzeuge entwendet, die Schadenssumme liegt in einem hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen ...

