LPI-G: Betrunkener schlägt auf Rentner ein und beschädigt Pkw

Meuselwitz (ots) - Am Freitag, den 22.07.2022 bemerkte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Zeitzer Straße in 04610 Meuselwitz einen Ladendieb. Dieser wollte gegen 15:45 Uhr den Einkaufsmarkt mit einem komplett gefüllten Einkaufswagen verlassen. Der 30 - jährige Täter konnte aufgehalten und unter Zuhilfenahme weiterer Kunden am Verlassen des Marktes gehindert sowie der Polizei übergeben werden. Der rumänische ...

