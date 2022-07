LPI-G: Ladendieb gestellt und festgenommen.

Altenburg (ots) - Sonntag, den 24.07.2022 gegen 02:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Altenburg in der Otto-Dix-Straße zum Einsatz gebracht. Hintergrund war die Meldung von zwei brennenden Sperrmüllhaufen. Unbekannte Täter hatten diese in Brand gesetzt. Ein Sperrmüllhaufen in der Otto-Dix-Str. sowie ein Sperrmüllhaufen in der Albert-Levy-Straße brannten und konnten durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweisgeber, welche die ...

