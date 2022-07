Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Altenburg (ots)

Sonntag, den 24.07.2022 gegen 02:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Altenburg in der Otto-Dix-Straße zum Einsatz gebracht. Hintergrund war die Meldung von zwei brennenden Sperrmüllhaufen. Unbekannte Täter hatten diese in Brand gesetzt. Ein Sperrmüllhaufen in der Otto-Dix-Str. sowie ein Sperrmüllhaufen in der Albert-Levy-Straße brannten und konnten durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweisgeber, welche die bislang unbekannten Täter wahrnahmen, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447 4710 zu melden.

