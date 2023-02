Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.02.23

Eschwege (ots)

Gegen Leitplanke gefahren

Ein 57-Jähriger aus Kaufungen befuhr gestern Nachmittag, um 14:49 Uhr, mit seinem Pkw die L 3467 in Richtung Meinhard-Frieda. In einem kurvigen Streckenabschnitt kam ihm ein 50-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Sattelzug entgegen. Der 57-Jährige fuhr dann nach rechts, um - nach seinen Angaben - einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch touchierte er mit dem Pkw die dortige Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet, zwei Personen leicht verletzt

Um 12:52 Uhr befuhr gestern Mittag eine 46-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Westring" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zum "Schützengraben" übersah sie beim Abbiegen den Pkw einer 45-Jährigen aus Herleshausen, die in Richtung Stadtbahnhof unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Um 13:45 Uhr wurde gestern Mittag ein 36-Jähriger aus Eschwege durch die Polizeistreife angehalten, nachdem er das Rotlicht der Ampel im Bereich "Schützengraben" missachtete. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss (ca. 0,7 Promille) stand. Eine Überprüfung auf den Konsum illegaler Drogen verlief ebenfalls positiv (Cannabis). Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sachbeschädigung, häusliche Gewalt

Um 18:21 Uhr holte gestern Abend eine 28-Jährige ihren 37-Jährigen Freund aus Sontra mit deren gemeinsamen Kleinkind mit dem Pkw in Waldkappel ab. Während der Fahrt kam es in der Leipziger Straße in Waldkappel zu Streitigkeiten, worauf die 28-Jährige anhielt und den 37-Jährigen aufforderte, dass Auto zu verlassen. Die verbale Auseinandersetzung setzte sich dann auf der Straße fort, worauf auch schon die Polizei durch Zeugen verständigt wurde. Im Zuge der Streiterei schlug der 37-Jährige dann die Scheibe der Beifahrertür ein und beschädigte mit einem Fußtritt noch die hintere rechte Beleuchtung an dem Auto. Als die 28-Jährige mit ihrem Kind weglaufen wollte, "umarmte" er die 28-Jährige samt Kind und ließ erst ab, als das Kind anfing zu schreien. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird mit 800 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 23:25 Uhr, ein 35-Jähriger aus Eisenach, der mit seinem Pkw auf der L 3251 von Neustädt in Richtung Wommen unterwegs war. Der Waschbär überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Einbruch in Container

Zwischen dem 17.02.23, 12:00 Uhr und dem 27.02.23, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem Baustellenlager in der Bahnhofstraße in Sontra. Das Schloss eines dort abgestellten Containers wurde gewaltsam geöffnet, so dass man die Tür - wegen eines davor abgestellten Radladers - zumindest einen Spalt öffnen konnte. Dies reichte offenbar aus, um sich dort umzuschauen und mit einem aufgefundenen Schlüssel einen weiteren Container zu öffnen. Aus diesem wurden dann Werkzeuge aber auch Kaffeemaschine, Radiogerät und weitere Gegenstände entwendet. Weiterhin wurden auch die Schlösser zweier Kisten auf dem Baustellengelände "geknackt" und auch aus diesen diverse Gegenstände gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 7000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 10:15 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 43-Jähriger aus Nordhausen mit einem Pkw die B 27 von der Autobahn kommend in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg überholte ein weißer Pkw einen Lkw. Dadurch kam der überholende Pkw dem 43-Jährigen entgegen, der somit nach rechts ausweichen musste und dabei einen Leitpfosten touchierte. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch der Lkw-Fahrer setzten ihre Fahrt fort. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Einbrüche in Unterrieden

Um 19:33 Uhr versuchten gestern Abend im Tulpenweg in Unterrieden unbekannte Einbrecher durch ein Fenster in eine Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses einzudringen. Als die 71-jährige Bewohnerin durch die Hebelgeräusche aufmerksam wurde, konnte sie nur noch das etwas offenstehende und noch nicht vollständig aufgehebelte Fenster feststellen. Der oder die Täter hatten bereits das Weite gesucht. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Ein weiterer Einbruch wird aus der Straße "Am Sportplatz" gemeldet. Zwischen dem 26.02.23, 08:00 Uhr und dem 28.02.23, 07:20 Uhr wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Dadurch wurde auch die Verglasung der Tür zerstört. Anschließend wurden die Räume - offensichtlich nach Schmuck und Bargeld - ergebnislos durchsucht, so dass nichts entwendet wurde. Es blieb daher beim Sachschaden an der Terrassentür.

Hinweise nimmt in diesen Fällen die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

