Rheinbreitbach (ots) - Am Montagabend touchierte eine bislang unbekannter Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Grabenstraße und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten grünen Lack am beschädigten Fahrzeug fest. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

