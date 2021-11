Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ilmenau (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Ilmenauer Polizei einen 62-Jährigen Fahrer eines Skoda in der Bücheloher Straße in Ilmenau. Während der Überprüfung stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zu Beweiszwecken wurde dem Betroffenen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt vorerst unterbunden. Gegen den 62-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, was in der Regel eine empfindliche Geldbuße, ein 1-monatiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrszentralregister zur Folge hat. (rz)

