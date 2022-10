Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagung von Bargeld

Rheinbrohl (ots)

In der Zeit von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr wurden einer 21-jährigen Frau aus Rheinbrohl am Montag Bargeld aus ihrer Geldbörse entwendet. Die Frau befand sich zur Tatzeit in der Sparkassenfiliale und erledigte Bankgeschäfte. Nach diesen verließ die Frau die Filiale, ließ aber ihre Geldbörse auf einem Tisch liegen. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass die Geldbörse entwendet wurde. Die Börse fand die Geschädigte später in einer nahegelegenen Mülltonne, aus der das mitgeführte Bargeld entwendet wurde. Ansonsten ließen die Täter die Papiere und sonstigen Inhalt unversehrt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

