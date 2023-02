Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.02.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Firmengebäude

Über das vergangene Wochenende wurde in der Straße "Hessenring" in Eschwege in das Firmen- und Bürogebäude einer Kfz-Werkstatt eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster zerstört, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Zusätzlich wurde auch eine Verbindungstür aufgehebelt. Entwendet wurde etwas Bargeld und eine Wertgelass, in der sich Fahrzeugpapiere befanden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR.

Diebstahl von Kabel

Heute Morgen wurde mitgeteilt, dass über das vergangene Wochenende von einem Baustellengelände in der Straße "Am Baumesrain" in Eschwege-Niederhone Kabel entwendet wurde. Dabei handelt es sich um die Baustelle hinter der Fa. Stiebel-Eltron, wo zwei Kabel (1 x 30 Meter und 1 x 3 Meter) abgeschnitten bzw. herausgezogen wurden. Durch den Diebstahl kam es auch zu Beschädigungen (Frostschaden) an einem Toilettenwagen. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl vom Friedhof

Zwischen dem 09.02.23 und dem 23.02.23, 11:00 Uhr wurde vom Friedhofsgelände in der Straße "Unter dem Hardt" in Bad Sooden-Allendorf ein "Eisvogel" von einem Grabstein entwendet. Die Tat ereignete sich auf dem im Stadtteil Sooden gelegenen Friedhof, wo in diesem Zeitraum der ca. 10 cm hohe Eisvogel aus Metall fachmännisch vom Grabstein losgelöst und gestohlen wurde. Der Schaden wird mit 120 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943

Betrug mittels Whatsapp

Um 13:44 Uhr erhielt am gestrigen Sonntag eine 59-Jährige aus Eschwege eine Nachricht über Whatsapp. Nach bekannter Art wurde durch eine Person, die sich als Tochter ausgab, mitgeteilt, dass ihr altes Handy kaputt sei, sie daher eine neue Telefonnummer habe und zudem zwei offene Rechnungen vorliegen, die sie begleichen müsse Während des Chatverlaufs wurden auch die Kontodaten übermittelt und darum gebeten, zwei Überweisungen durchzuführen. So wurden insgesamt ca. 4000 EUR nach Litauen angewiesen. Der 59-Jährige kamen dann doch noch rechtzeitig Zweifel, so dass sie zeitnah die Aufträge stornierte und der Betrag nicht von ihrem Konto abgebucht wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bürgerhaus

Zwischen Mitternacht und 08:15 Uhr drangen in der Nacht zum gestrigen Sonntag unbekannte Täter in das Bürgerhaus in Hessisch Lichtenau ein. Hierzu wurde eine Außentür gewaltsam geöffnet. Im Festsaal wurde eine Schiebetür im Thekenbereich aufgedrückt und zwei Körbe mit Tassen und Löffeln vom Tresen zu Boden geworfen, die dadurch beschädigt wurden. Ob auch etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Einbruch in Schule

Am gestrigen Sonntagabend, um 19:43 Uhr, wurde im Gebäude der Grundschule in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ein Lichtschein und in deren Schatten zwei Personen gesehen. Die alarmierten Polizeikräfte aus Hessisch Lichtenau, die unterstützt wurden von den Stationen aus dem Kreis und aus Kassel, durchsuchten auch mit Einsatz eines Polizeihundes das Gebäude und das Gelände, konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Im Schulgebäude wurde nach ersten Feststellungen einige Büroräume aufgesucht und durchsucht. Nähere Erkenntnisse zu Sachschaden und möglicher Beute liegen noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

