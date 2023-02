Polizei Eschwege

POL-ESW: mehrere Einbrüche in Eschwege

Eschwege (ots)

Wohnungseinbruch

Am gestrigen Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kasseler Straße in Eschwege. Dort wurde die Scheibe einer Balkontür eingeworfen, um sich auf diese Weise Zutritt in das Einfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 21.15 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Es wird seitens der Kripo gebeten, auffällige Beobachtungen im Umfeld des Wohngebietes unter der Telefonnummer 05651/9250 zu melden.

Weitere Einbrüche

In der vergangenen Nacht wurden drei weitere Einbrüche in Eschwege angezeigt.

So wurde in einen Imbiss "An den Anlagen" eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Rollgitter und hebelten anschließend ein "Fenster" auf. Aus dem Inneren des Imbisses wurden dann Getränke und Bargeld entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auch die Jugendherberge in Eschwege war Ziel von Einbrechern, die die Eingangstür gewaltsam öffneten. Im Gebäude versuchte man dann den dortigen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Automat wurde dann umgeworfen, wodurch er stark beschädigt wurde. Weiterhin wurde die Verglasung zur Rezeption eingeschlagen und dort aufgefundene Süßigkeiten und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich, so dass von einem Gesamtschaden von ca. 5000 EUR ausgegangen wird.

Zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr begaben sich Unbekannte in die zu dieser Zeit geöffneten Marktkirche in der Innenstadt. Dort wurde ein "Schränkchen" aufgebrochen sowie ein Nebenraum betreten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden dort aufgefundene Schlüssel entwendet.

Hinweise nimmt auch in diesen Fällen die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

