POL-ESW: Pressebericht vom 24.02.23

Eschwege (ots) - Am gestrigen Donnerstag hielt sich eine 63-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zum Einkauf im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Gegen 09:30 Uhr wurde sie von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diese Gelegenheit nutzt eine weitere Person, um das Portmonee aus dem Einkaufsbeutel der 63-Jährigen zu stehlen. In diesem Moment drehte sich die 63-Jährige um, ...

mehr