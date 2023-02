Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Gewerbegebiet

Eschwege (ots)

Einbruch in Büro

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Helgoländer Straße in Eschwege. Hierzu wurde zunächst der Maschendrahtzaun umgedrückt. Im Anschluss wurden zwei Fensterscheiben des Gebäudes zerstört, um auf diesem Weg in die Büroräume zu gelangen. Diese wurden durchwühlt und aus eine Kassette ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Kupferkabel entwendet

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter auf das Gelände der EAM in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau ein. Auf dem Firmengelände begaben sich die Täter in in mehrere Hallen, wo sie letztendlich Kupferkabel und -brücken im Wert von mindesten ca. 10.000 EUR entwendeten. Den bisherigen Ermittlungen nach dürfte sich die Tat zwischen 01.00 Uhr und 03:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell