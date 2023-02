Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.02.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Einparken

Um 11:40 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 72-Jähriger aus Heilbad Heiligenstadt beim Einparken in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege einen geparkten Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise bitte in allen Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Wildunfall

Um 04:36 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Südeichsfeld die B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die K 17 in der Gemarkung von Lüderbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das frontal von dem Pkw erfasst wurde und den Aufprall nicht überlebte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Einbruch in Kellerraum

Am gestrigen Dienstag drangen Unbekannte in einen Kellerraum eines Hauses in der Knappenstraße in Sontra ein. Zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr wurde die Kellertür offensichtlich aufgetreten, wodurch das Schließblech aus der Zarge gebrochen wurde. Entwendet wurden keine Gegenstände. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Wohnhaus

Um 20:33 Uhr kehrte gestern Abend der Bewohner eines Hauses in der Fabariusstraße in Witzenhausen zu seinem Wohnhaus zurück und bemerkte ein geöffnetes Fenster sowie den Lichtschein einer Taschenlampe. Der Täter war zuvor über ein aufgebrochenes Fenster in das Wohnhaus eingestiegen und hatte dort mehrere Räume und Schränke durchsucht. Als er bemerkte, dass der Eigentümer eintraf, flüchtete der Täter durch ein Fenster, so dass eine Personenbeschreibung nicht mehr möglich war. Ob der Täter etwas entwendet hat, stand gestern Abend noch nicht fest, der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

