POL-ESW: Geparkte Autos angefahren; Fahrerin alkoholisiert

Eschwege (ots)

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 70-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts. In Höhe Haus-Nr. 31a verlor sie die Kontrolle über den Pkw und streifte dadurch zwei Pkws, die auf den dortigen Parkstreifen abgestellt waren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR an allen Fahrzeugen. Anschließend entfernte sich die Fahrerin vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Weiterer Unfall

Kurz darauf ereignete sich in der Goldbachstraße ein weiterer Verkehrsunfall. Wie sich dabei herausstellte, handelte es sich um dieselbe Fahrerin, die zuvor in der Reichensächser Straße den Unfall verursacht hatte und von dort flüchtig war. Bei dem jetzigen Unfall fuhr sie aus Richtung "Wolfsgraben" kommend in der Goldbachstraße in Höhe Haus-Nr. 20 erneut gegen ein geparktes Auto, wodurch diesmal ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Die 70-Jährige wurde dabei leicht verletzt, so dass auch ein Rettungswagen angefordert wurde.

Fahrerin alkoholisiert

Es stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin stark alkoholisiert war. Da ein Alkoholtest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

