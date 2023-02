Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Wenden

Um 14:07 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 23-Jähriger aus Braunschweig mit seinem Pkw auf dem Parkplatz der Gaststätte "Felsenkeller" in der Leuchtbergstraße in Eschwege zu wenden. Dabei übersah er einen Findling und fuhr rückwärts gegen diesen. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Gegen Außenspiegel gefahren

Um 20:05 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend eine 77-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Wolfsgraben" in Richtung Luisenstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Ford Focus kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wildunfall

Um 21:19 Uhr kollidierte gestern Abend eine 59-jähriger Pkw-Fahrerin aus Eschwege, die die L 3244 in Richtung Oberdünzebach befuhr, mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Kontrolle am gestrigen Sonntagmittag im Bereich "Neustädter Kirchplatz" in Eschwege wurde ein 19-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss illegaler Drogen stand, was ein durchgeführter Test, der positiv auf Amphetamine verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Eschweger Polizei, nachdem es am Sonntagmorgen, um 07:20 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle "Schloßplatz" in Eschwege zu einer Auseinandersetzung kam. Zuvor verließ ein 33-jähriger Eschweger eine Gaststätte und begab sich zu Fuß auf den Heimweg. Dabei bemerkte er drei männliche Personen, die ihm folgten. Der 33-Jährige fühlte sich dadurch "bedroht" und machte daraufhin mit seinem Handy Fotos der Personengruppe. Dies wiederum erzürnte die Personengruppe, worauf der 33-Jährige durch zwei Personen zu Boden geschubst wurde. Dort wurde er - nach seinen Angaben - von zwei Personen gegen Kopf und Oberkörper getreten, wodurch auch die Brille des 33-Jährigen beschädigt wurde. Tatverdächtig sind ein 22-Jähriger aus Sontra und ein 21-Jährige aus der Gemeinde Meinhard, die sich dann als Mitfahrer in einem Pkw entfernten. Augenscheinlich konnten keine sichtbaren Verletzungen bei dem 33-Jährigen festgestellt werden; der Geschädigte wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit 250 EUR angegeben.

Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Um 02:06 Uhr bemerkte in der vergangenen Nacht ein Zeuge zwei Personen, die dabei waren, in der Wohrastraße in Eltmannshausen einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand abzuhebeln. Die beiden mit schwarzen Pullis bekleideten Männer flüchteten daraufhin ohne Beute mit einem dunklen Lieferwagen. Der Automat hing noch "an einem Dübel" an der Hauswand fest. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Eine Fahndung nach den Tätern verlief noch in der Nacht ohne Ergebnis. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Kabel

Über das vergangene Wochenende wurden vom Baustellengelände "Boyneburgtunnel" in der Gemarkung von Wichmannshausen ca. 350 Meter Elektrokabel entwendet. Hierzu wurde zunächst der Verteilerkasten aufgebrochen und das Starkstromkabel abgestöpselt. Das Ende des Kabels wurde im Brückenbereich oberhalb der B 7 fachmännisch durchtrennt. Schaden: ca. 700 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Dieseldiebstahl

Angezeigt wurde noch ein Kraftstoffdiebstahl, der sich bereits in der Nacht vom 16./17.02.23 in der Bahnhofstraße in Großalmerode ereignet hat. In der angegebenen Tatzeit wurden 200 Liter Kraftstoff aus dem Tank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine abgezapft und entwendet. Zusätzlich wurde noch die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt, ohne jedoch etwas zu entwenden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Telefon-Nummer: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Blumenladen

In der Nacht vom 17./18.02.23 versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen einzubrechen. Hierzu wurde an einer Tür gehebelt und ein Fenster eingeworfen, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Offensichtlich wurde das Ladengeschäft nicht betreten und somit auch nichts entwendet. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

