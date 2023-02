Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Polizei Hessisch Lichtenau

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Mittagszeit ein Trickdiebstahl auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau. Gegen 13:00 Uhr wurde ein 80-Jährige aus Hessisch Lichtenau von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Zuvor hatte sie ihren Einkauf sowie die Handtasche in ihr Auto abgelegt. Offensichtlich wurde durch einen zweiten Täter - von ihr unbemerkt - das Auto geöffnet und die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch die Bankkarte und Ausweisdokumente. Der Täter, der die Geschädigte ansprach, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Telefon-Nummer: 05602/93930.

