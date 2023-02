Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.02.23

Polizei Eschwege

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 15:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Niederhoner Straße in Eschwege ein 23-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, zudem wurde im Fahrzeug ein Crusher mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Abend kam es in Eschwege zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, nachdem ein Pkw durch die Polizei kontrolliert werden sollte. Gegen 18:09 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus Eschwege von dem Gelände einer Tankstelle in der Reichensächser Straße und flüchtete, als die Polizei ihn anhalten wollte. In der Goldbachstraße sprang der Fahrer aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der 32-Jährige konnte durch die Polizei am gestrigen Abend im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Da er jedoch der Polizei bekannt ist, war auch bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

In der vergangenen Nacht ereignete sich eine Unfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße in Hessisch Lichtenau. Wie heute Morgen ein Anwohner feststellen musste, wurde der Metallzaun eines Anwesens angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen 00:30 Uhr, ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen und deutlich zu schnell fahrend aus Richtung Sudetenstraße sich dem Anwesen näherte. Als das Fahrzeug durch die dortige Kurve fuhr, hörte man kurz darauf einen "dumpfen Knall". Es wurde dann beobachtet, wie das Auto rückwärts fuhr und dann - erneut mit quietschenden Reifen - vom Unfallort flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Kombi, eventuell ein silberner Audi handeln. Der Sachschaden am Zaun wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.

Wildunfall

Um 16:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

