POL-ESW: Pressebericht vom 15.02.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

2500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern im Bereich der Beruflichen Schulen in Eschwege ereignet hat. Eine 21-Jährige aus Herleshausen parkte mit ihrem Pkw im Bereich der Bushaltestelle rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah den Pkw eines 18-jährigen Eschwegers, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Gegen Poller gefahren

Um 13:05 Uhr befuhr gestern Mittag eine 58-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die Gebrüderstraße in Eschwege. Dabei touchierte sie mit dem Pkw einen Poller, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Die Fahrerin entfernte sich anschließend, konnte aber aufgrund von Hinweisen schnell ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Mit entgegenkommenden Sprinter kollidiert

Um 07:50 Uhr befuhr gestern Morgen ein 19-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Meißnerstraße (L 3334) in Richtung Bilsteinstraße in Harmuthsachsen. In einer Kurve geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sprinter kam. Dieser wurde von einem 57-Jährigen aus Arzberg gefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Türschloss

In der Obergasse in Wanfried-Heldra wurde das Türschloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus durch Unbekannte beschädigt, indem ein unbekanntes Material/ Substanz in den Zylinder eingeführt wurde, wodurch die Geschädigte nicht mehr in ihre Wohnung gelangen konnte. Die Tat ereignete sich am gestrigen Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 20:43 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 056512/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am 13.02.23, um 19:54 Uhr, fuhr ein Lkw auf das Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Datterode. Da der Lkw zu hoch für das Schleppdach der Tankstelle war, musste der Fahrer des Lkws rückwärts vom Tankstellengelände fahren. Beim Rangieren entwurzelte der Lkw einen auf dem Gehweg gepflanzten Baum. Die Pflastersteine, die als Umrandung des Baumes dienten, wurden dabei teilweise herausgerissen. Obwohl der Fahrer durch einen unbekannten Zeugen auf den Unfall hingewiesen wurde, setzte er die Fahrt in Richtung Netra fort. Durch einen weiteren Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer eine Jogginghose und Schlappen trug. Ansonsten hatte der Fahrer wenig Haare auf dem Kopf. In der Tankstelle hatte er zuvor zwei Büchsen Krombacher Bier gekauft. Der LKW kann wie folgt beschrieben werden: silberne Zugmaschine mit weißer Schürze, blauer Planenauflieger mit vier großen weißen Buchstaben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Vorbeifahren

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 25-Jährige aus Göttingen mit einem Kleinbus die Steinstraße in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Krankenwagen kam es zur Kollision mit den Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Wildunfall

Um 07:25 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen. In Höhe der Abzweigung nach Ellingerode kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der aufgrund des Aufpralls tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 300 EUR.

Körperverletzung

Ein 39-Jähriger aus Witzenhausen ging gestern Nachmittag, gegen 14:10 Uhr, in der Edward-Schröder-Straße in Witzenhausen spazieren. Im Bereich der Einmündung "Am Weidengraben" blieb der 39-Jährige kurz stehen. Eine männliche Person, die schon länger hinter ihm herging, kam nun auf ihn zu und stieß ihn - nach seinen Angaben - ohne ersichtlichen Grund an, wodurch er zu Boden fiel. Aus der Situation heraus, entwickelte sich dann ein Handgemenge, in deren Verlauf der 39-Jährige noch in die Genitalien getreten wurde. Als er dann mit der Polizei drohte, ließ der Tatverdächtige von ihm ab und ging lachend und singend in Richtung Innenstadt. Der 39-Jährige klagte über Schmerzen an Hand und Ellenbogen sowie im Genitalbereich. Im Zuge der Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Witzenhausen konnte ein 26-Jähriger aus Witzenhausen als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

