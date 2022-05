Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sonnenschirm von Gaststätte entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Gastwirt einer am Marktplatz ansässigen historischen Gaststätte zeigte am Montag, 30.05.2022 den Diebstahl eines großen Sonnenschirmes an. Der Schirm, der wegen eines Defektes an der Halterung am Nebeneingang des Gasthauses abgelegt war, wurde in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Es handelt sich um einen großen grünen Sonnenschirm vom Einbecker Brauhaus. Der Schaden beträgt rund 500,- Euro. Die Polizei bitte Zeugen hierzu, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

