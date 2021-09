Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210901.3 Itzehoe: Taschendiebstahl während des Einkaufs

Itzehoe (ots)

Dienstagmittag hat ein Dieb in der Itzehoer Innenstadt einer Seniorin das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach dem Besuch eines Bäckers in der Feldschmiede suchte eine Seniorin um 12.10 Uhr den TEDI-Markt in derselben Straße auf. Ihre Geldbörse trug die 75-Jähige währenddessen in ihrer Umhängetasche am Körper. Als die Frau ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie mit 75 Euro und sonstigem Inhalt verschwunden war. Eine verdächtige Person, die für den Diebstahl hätte in Frage kommen können, hatte die Geschädigte nicht bemerkt, weder auf dem Weg vom Bäcker zu dem Geschäft, noch in dem Laden.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell