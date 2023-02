Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Sachbeschädigungen in Eschwege

Eschwege (ots)

In den gestrigen Abendstunden oder in der vergangenen Nacht haben Unbekannte im Eschweger Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen begangen. Mittlerweile wurden acht Vorfälle bekannt in denen der oder die Täter Hauswände oder Autos beschädigt haben. Die Taten ereigneten sich im Bereich der Straßen "Grüner Weg", "Am Plan" und Mauerstraße.

Schmierereien mit blauer Farbe

So wurde unter anderem in der Straße "Grüner Weg" eine Hauswand mit blauer Farbe beschmiert und das Schloss einer Tür beschädigt. Zudem wurde ein Pkw mit blauer Farbe auf der rechten Fahrzeugseite besprüht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden weitere Tatorte gemeldet, so dass zwischenzeitlich bei sieben weiteren Fahrzeugen / Hauswänden derartige Farbschmierereien festgestellt wurden. Weitere Vorfälle ereigneten sich auf dem Parkplatz zwischen Dünzebacher Straße und Mauerstraße, wo bei zwei dort abgestellten Autos die Spiegel, die Kennzeichen und die Fahrzeugseiten besprüht wurden. Im "Brühl" wurden im Bereich eines Hauseingangs die Haustür, die Klingel und ein Teil der Fassade mit blauer Farbe beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Eschweger Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Tel.: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

