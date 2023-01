POL-E: Essen: Unbekannte nutzen unbeobachteten Moment und rauben Tankstelle aus - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen/46045 OB.-Innenstadt: Ein Unbekannter hat in der Zeit vom 18. Juli bis zum 19. Juli 2022 mit mehreren fremden EC-Karten unberechtigt Geld abgehoben und Waren gekauft. Wie der Täter an die Karten gelangen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Geldabhebungen fanden an ...

mehr