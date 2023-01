POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter bedroht Apothekerin und erbeutet Bargeld - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots) - 45139 E.-Frillendorf: Am vergangenen Freitag (13. Januar) betrat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger gegen 22 Uhr eine Netto-Filiale an der Hubertstraße in Essen-Frillendorf. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er die Mitarbeiter, ihn zum Tresor zu führen und diesen zu öffnen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über den Haupteingang in ...

