Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Lebensmittelgeschäft mit Schusswaffe - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf:

Am vergangenen Freitag (13. Januar) betrat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger gegen 22 Uhr eine Netto-Filiale an der Hubertstraße in Essen-Frillendorf.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er die Mitarbeiter, ihn zum Tresor zu führen und diesen zu öffnen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über den Haupteingang in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann soll ca. 30-40 Jahre alt und 170 cm groß sein. Er soll eine schwarz-grüne Jacke, eine blaue Jeans, helle Schuhe und eine schwarze Mütze getragen haben. In seinem Gesicht trug er eine Brille und eine schwarze medizinische Maske. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

