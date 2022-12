Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Kraftradfahrer stürzt

Unfallbeteiligter entfernt sich vom Unfallort

Rheurdt-Kengen (ots)

Am Samstag (03. Dezember 2022) kam es gegen 13:30 Uhr an der Kengen Straße in Rheurdt zu einer Unfallflucht. Ein 17-jähriger Kraftradfahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße aus Fahrtrichtung Kerken kommend und musste einem Ihm entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet er mit dem Hinterreifen des Kraftrads auf den Grünstreifen, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer, eines vermutlich weißen Ford mit roten Streifen an den Außenseiten, entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei bittet Zeugen welche Aussagen zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

