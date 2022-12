Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - DACIA DOKKER entwendet worden

Täter flüchtig

Straelen (ots)

Am Sonntag (04. Dezember 2022) wurde gegen 23:20 Uhr ein weißer DACIA DOKKER, von dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Straelen entwendet. Der Halter des Fahrzeugs konnte beobachten, wie bislang unbekannte Täter den Parkplatz mit seinem Fahrzeug verließen und von der Bahnstraße in Richtung Gartenstraße flüchteten.

Hinweise zu den beiden beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

