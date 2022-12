Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in zwei Kindertagesstätten: Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Samstag (03. Dezember 2022) kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Seegerheide Straße in Kevelaer. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Glasscheibe, Zutritt zum Haus und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld, eine Schmuckdose sowie Schmuck und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch in Kevelaer kam es am Samstag (03. Dezember 2022) zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr an der Lebendorfer Straße. Dort gelangten unbekannte Täter über die Terrassentüre, welche Sie aufbrachen, in ein Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Schränke. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Ob es sich bei den beiden Sachverhalten um die gleichen Täter handelt, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell