Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch: Unbekannte Täter entwendeten Bargeld

Geldern (ots)

Am Samstag (03. Dezember 2022) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Issumerstraße in Geldern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und von dort über die Balkontüre zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten der oder die Täter mehrere Möbelstücke, entwendeten Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

