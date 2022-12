Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller entwendet, beschädigt und mit laufendem Motor abgestellt

Kleve-Reichswalde (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (3. Dezember 2022) zwischen 15:00 und 21:10 Uhr einen Motoroller der Marke Honda, der vor einem Haus an der Straße Hofberg abgestellt war. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug abends auf einem Parkplatz an der Straße An der Münze, abgestellt mit laufendem Motor, und informierte die Polizei. Das Leichtkraftrad wies Beschädigungen auf, die Frontverkleidung und der Scheinwerfer fehlten. Offensichtlich hatten die Täter den Roller kurzgeschlossen. Der Besitzer hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt, als die eingesetzten Polizeibeamten ihn informierten. Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben, oder verdächtige Beobachtungen am Abstellort gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell