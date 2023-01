POL-E: Essen: Unbekannter bricht in PKW ein - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - 45149 E.-Magarethenhöhe: Nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am 7. Oktober vergangenen Jahres sucht die Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach zwei verdächtigen jungen Frauen. Zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung einer 92-Jährigen am Juistweg ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Kreditkarten. Eine der gestohlenen ...

mehr