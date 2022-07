Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bauwagen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Carl-Grete-Straße 28.07.2022. 20.53 Uhr

Aus bislang unbekannten Gründen ist ein ausrangierter Bauwagen am Donnerstagabend auf dem Gelände einer Schule in der Carl-Grete-Straße in Flammen aufgegangen.

Zwei aufmerksame Zeugen hatten gegen 20.53 Uhr Rauchentwicklung bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde war Minuten später am Ort und löschte die Flammen ab. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro belaufen. In wie weit der ausrangierte Bauwagen für Schulzwecke noch nutzbar ist, wird derzeit geprüft.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen oder Plätzen eingeleitet.

Zeugen hatten den Ermittlern mitgeteilt, dass sich eine Mädchen- und eine Jungengruppe im Alter von 14 bis 16 Jahren zur Vorfallszeit auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Plötzlich seien alle Jugendlichen vom Schulgelände geflüchtet. Während die Mädchengruppe sich zunächst an der Bushaltestelle Im Eichholz aufhielt, waren die Jungen in unbekannte Richtung verschwunden.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Jugendlichen, aber auch weitere Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei den Ermittlern zu melden. Zuständig ist die Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer 05363/809700.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell